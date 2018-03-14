Выживут те СМИ, которые развиваются, используют новые технологии, вызывают доверие своей аудитории - V Медиафорум ОНФ

С 28 февраля по 2 марта в Калининграде проходил V Медиафорум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», в заключительный день работы которого принял участие лидер ОНФ, Президент России Владимир Путин.

В работе медиафорума приняло участие 350 лауреатов конкурса «Правда и справедливость», проведенного ОНФ, и 150 лауреатов конкурса «Почему я иду на выборы», проведенного Союзом журналистов России, совместно с ОНФ. Лауреаты конкурса представляли все регионы России, от Камчатки до Калининграда и от Дагестана до Мурманской области. Мурманскую область представляли тележурналисты Сергей Ширяев, предоставивший на конкурс свою работу «Бич бомжа» о работе Архиерейского подворья Феодоритовского храма города Мурманска, который оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и Маргарита Брык, победившая с авторской программой «Дорога к знаниям». Среди лауреатов была блогер Елена Ястребова, представившая на конкурс материал «Жизнь без барьеров». Печатные СМИ представлял автор этих строк, представивший на суд жюри две работы: «Закон равен не для всех, или Юный велосипедист «таранил» машину офицера», о том, как сотрудники Североморского и областного ГАИ «отмазывали» от ответственности полковника внутренней службы за совершенное ДТП. Их расследование поддержал и Североморский суд, но и решение Североморского суда, и расследования ГАИ отменил Мурманский областной суд, подвергла серьёзной критике прокуратура ЗАТО г.Североморск. Представителями силовых структур было много предпринято, чтобы затянуть процесс и прекратить дело по истечению срока давности. Вторая работа – «Мертвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская». Обе эти статьи были опубликованы на сайте «Арктик-ТВ».

В конкурсе «Правда и справедливость» приняло участие 2500 журналистов, представивших на суд жюри более 5500 работ.

«Своими материалами, сюжетами, статьями, постами в блогах вы меняете ситуацию. ОНФ считает вас, журналистов, нашими партнерами. В защищаете свои территории и людей, которые там живут», - сказала, выступая на церемонии награждения Ольга Тимофеева.

В форсайт-сессии (форсайт - взгляд в будущее. – Авт.) «Журналистика будущего. Стратегия развития отрасли» вместе с лауреатами обсуждали назревшие в журналистике проблемы председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, Сергей Паранько, директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько, Всеволод Пуля, главный редактор «Russia Beyond», Светлана Дзюбинская, представлявшая Роспечать, Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских грантов.

Речь шла, в том числе, о выживании профессиональной журналистики в конкуренции с блогерами. Выживать в этих условиях нужно, повышая свой профессиональный уровень. Понятно, что журналистика не поспевает за блогерами в оперативности предоставления информации, но журналисты дают больше аналитики, проводят журналистские расследования, а для этого нужно время, привлечение экспертов. И многие люди принимают решения не по итогам просмотра сиюминутных новостей, а после изучения аналитических статей. В защиту журналистики выступает и государство, выделившее на поддержку СМИ 550 миллионов рублей.

Светлана Дзюбинская отметила перспективность региональных изданий, но выживут те, которые развиваются, используют новые технологии, вызывают доверие читателей, зрителей, слушателей.

К развитию некоммерческих организаций призвал Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских грантов. На их поддержку выделяется 8 миллиардов рублей. «Это голубой океан, в котором нет конкуренции», - сказал он. В качестве примера НКО он привёл организацию в Петрозаводске, которая на базе приюта животных проводит занятия с детьми, имеющими диагноз ДЦП. Это общение дало большой положительный эффект, поэтому Антон Долгов призвал журналистов чаше показывать пример деятельности общественно-значимых НКО.

На медиафоруме работали профильные площадки «Профессия журналиста: новые вызовы». Представители печатных СМИ подняли вопрос о том, чтобы власти реагировали на критические статьи. А журналистам был дан совет переходить от всеядности к специализации, чтобы профессионально говорить по поднятым темам.

На этой профильной площадке не обошлось без критики ФГУП «Почта России», которая непрозрачно подходит к формированию тарифов на свои услуги, некачественную доставку корреспонденции подписчикам. СМИ вынуждены идти в суд, где доказывают свою правоту. К слову, в некоторых регионах к доставке печатных изданий подписчикам привлекаются волонтеры в лице студентов, которые не прочь получить дополнительные средства за свою работу. Свои проблемы на тематических площадках обсудили представители регионального телевидения и интернет-СМИ.

Интересными были встречи с политологом Михаилом Виноградовым и генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым, в ходе которых бурно обсуждалось послание Президента России Владимира Путина, которое 1 марта смотрели все участники медиафорума, и которое оказало на многих сильное впечатление.

Оживленной и интересной стала встреча с комментатором телеканала «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым и Натальей Ищенко - 19-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Олимпийских игр. Дмитрий Ищенко не только провёл мастер-класс, что и как делать, чтобы быть услышанным и понятым, но и на примере показал, как с помощью тренировок можно улучшить свою «фикцию», конечно дикцию. Может быть, этот пример поможет детишкам, которые плохо выговаривают букву «Р». Нужно просто в течение нескольких дней повторять фразы: «РЛА – РЛЯ, РЛО-РЛЕ, РЛУ-РЛЮ». Во всяком случае, вышедшие на сцену журналист и представительница слабого пола, не выговаривавшие букву «Р» устранили эту проблему в результате небольшой тренировки.

Апофеозом форума стала встреча с Президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным, которая транслировалась по центральным телеканалам, освещалась во всех СМИ. Он внимательно выслушал все заданные вопросы, ответил на них, а по некоторым, которые касались угроз в адрес представителей ОНФ, неправомерных действий монополистов в отношениях с предпринимательским сообществом, экологических проблем, обещал поставить задачи соответствующим ведомствам.

Ответил он и на блиц-вопросы, которые озвучила Ольга Тимофеева. Но если часть из них носили шутливую форму, то на вопрос: «Какая у него мечта?», Владимир Путин ответил: «Я хочу, чтобы страна у нас была успешная, мощная, устойчивая, сбалансированная, устремленная вперед».

Юрий БАНЬКО.

Фото автора.