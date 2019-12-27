Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера встретился с активом Регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области. Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся жизни областного центра: от системных проблем ЖКХ до конкретных сложностей мурманчан. Отдельно главе администрации были переданы обращения, поступивших на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

– С Евгением Викторовичем мы давно знакомы по его предыдущей работе, вместе трудились по самым разным направлениям, – отметил руководитель Регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. – Уверен, отлаженное взаимодействие «фронтовиков» и городской администрации будет продолжено.

Наблюдатели ОНФ неоднократно отмечали высокие показатели работы городских властей по различным направлениям деятельности. Так, специалистами администрации Мурманска совместно с членами ОНФ регулярно проводятся рейды по проверке работы управляющих компаний, доступности образовательных учреждений, оценке качества ремонта дорог.