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Мурманская область. Арктика10.11.18 16:30

Взаимодействие между моряками Северного флота и ВМС Японии проводится впервые в истории российского ВМФ

Сегодня в Аденском заливе началось российско-японское военно-морское учение антипиратской направленности, в котором принимают участие боевые корабли российского ВМФ и ВМС Японии. Российскую сторону представляет большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в акватории Индийского океана. С японской стороны в учении участвует эскадренный миноносец «Икадзути». Такое взаимодействие между моряками Северного флота и ВМС Японии проводится впервые в истории российского ВМФ. По замыслу сторон, основная цель учения - повышение уровня взаимодействия между российским и японским боевыми кораблями в ходе совместных действий антипиратской и антитеррористической направленности.

Учение началось в назначенном районе Аденского залива с эпизода встречи кораблей и обмена офицерами связи, с использованием быстроходных катеров. Затем экипажи кораблей приступили к отработке совместного маневрирования с взаимным обменом информацией по обстановке, выявление подозрительных судов и плавсредств, с использованием корабельных вертолётов.

Как сообщает пресс-служба СФ,  в  течение сегодняшних суток также будут отработаны полёты корабельных вертолётов с выполнением элемента «обмена палубами» – когда российский вертолет осуществит посадку на палубу японского эсминца и наоборот. Также будет разыгран эпизод по отражению нападения на конвоируемое судно. На завершающем этапе учения российские и японские моряки проведут короткие экскурсии для взаимодействующих сторон по своим кораблям. В акватории Индийского океана корабль Северного флота действует со второй половины сентября. Дальний поход большого противолодочного корабля «Североморск» продолжается с его выхода из основного пункта базирования – Североморск, 5 июля 2018 года. На текущий момент он прошёл около 23 тысяч морских миль, выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах: Алжир, Виктория, Пемба и Анциранана.

 

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