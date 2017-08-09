Взаимовыручка: мурманчанка заметила вора, укравшего велосипед, а северянин задержал его с поличным

В полицию Мурманска поступило сообщение от жителя Первомайского округа 1976 года рождения о том, что он задержал мужчину, который украл его велосипед стоимостью 3 тысяч рублей. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские установили, что злоумышленник украл транспортное средство путем свободного доступа, проникнув на балкон общего пользования в доме по улице Шмидта.

Безработный житель Полярного 1982 года рождения, временно проживающий в областном центре, зная о том, что балкон не закрывается, проник туда с целью кражи. Увидев велосипед, оставленный без должного присмотра, он забрал его и вышел из подъезда. На злоумышленника обратила внимание жительница дома и позвонила своему соседу – владельцу велосипеда, сообщив, что его имущество уносят из подъезда. Владелец велосипеда выскочил из дома и задержал похитителя, после чего вызвал полицию.

Похититель был доставлен в полицию и опрошен. Он признался, что в настоящее время не имеет работы, поэтому решил украсть велосипед, чтобы продать его. Полученные от продажи денежные средства он планировал потратить на покупку спиртного.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее судимого за кражу и грабеж мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.