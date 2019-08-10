Взрыв в Неноксе не вызвал всплеска радиационного фона на побережье Белого моря в Заполярье - Гидрометцентр

В населенных пунктах Мурманской области на побережье Белого моря после взрыва, который произошёл 8 августа на военном полигоне в посёлке Ненокса Архангельской области, не зафиксировано всплесков радиационного фона, следует из данных, которые мурманский Гидрометцентр предоставил «Интерфаксу».

Так, в среду на постах радиационного контроля в селах Умба, Кашкаранцы, Пялица и городе Кандалакша показатели составляли 0,12, 0,1, 01 и 0,11 микрозивертов в час соответственно. В четверг, когда в Неноксе произошёл взрыв, показатели составляли 0,11, 0,13, 0,09 и 0,13 мкЗв/ч соответственно, говорится в ответе Гидрометцентра агентству.

В настоящее время показатели - 0,13, 0,12, 0,08 и 0,08 мкЗв/ч соответственно, следует из данных о радиационной обстановке в регионе на сайте мурманского Гидрометцентра.

В Гидрометцентре подчеркивают, что подобные изменения радиационного фона «в пределах колебаний природных значений».