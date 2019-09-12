Взрывники поработали хорошо, скоро начнётся большая стройка

Похоже, что новая школа, которая возводится на ул.Пионерской в ЗАТО г.Североморск, будет прекрасно смотреться с дороги. Непосредственное строительство здания ещё не начато, оно ожидается примерно в ноябре, но сделано уже немало.

На самом объекте неустанно трудятся взрывники, экскаваторы и самосвалы. В настоящее время полностью готова площадка под стадион, постепенно выравнивается место под школу, которая будет несколько возвышаться над спортивным объектом. Стоявшая здесь ранее скала практически перестала существовать, постепенно появляется опорная стена, выходящая на ул.Пикуля.

Ещё будут производиться подрывы скального грунта, в целях безопасности они осуществляется малыми зарядами, но большим числом.

Глава ЗАТО Владимир Евменьков, 11 сентября в очередной раз проверивший ход строительства важнейшего для города объекта, выразил удовлетворение увиденным. До окончания подготовительных работ уже недалеко.