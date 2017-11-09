Взрывные работы на автомобильной дороге Кола-Мурмаши перенесли на 10 ноября

10 ноября с 15.00 до 16.00 будет перекрыто движение автотранспорта по автодороге Кола - Мурмаши в районе 8 – 9 км в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Водителей просят использовать альтернативные маршруты движения. Намеченные ранее взрывные работы на 9 ноября, проводиться сегодня не будут.