Взятка должностному лицу в 195 тысяч рублей обернулась лишением свободы

Следствием и судом установлено, что в вечернее время в январе 2017 года ранее не судимые жители города Североморска, один из которых на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником УФССП России по Мурманской области, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью незаконного получения разрешений на 13 иностранных граждан на временное проживание в Российской Федерации за пределами выделенной квоты, из корыстных побуждений передали в качестве взятки сотруднику Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области денежные средства в сумме 195 тысяч рублей.

В ходе производства оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые задержаны силами сотрудников собственной безопасности областного управления МВД России после передачи денежных средств должностному лицу, а переданные денежные средства были изъяты в ходе проведения следственных действий.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в рамках расследования уголовного дела следователем СК России проделан значительный объём следственных действий, в том числе допрошено более 30 иностранных граждан, проанализирован большой объем результатов оперативно-розыскной деятельности. Один из обвиняемых активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объёме признал инкриминируемое ему преступление.

Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска бывший сотрудник областного Управления судебных приставов признан виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второй соучастник приговорён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.