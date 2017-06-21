Взяткодателя оштрафовали на 100 тысяч рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Гундакову Александру. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Следствием и судом установлено, что Гундаков дал 20 тысяч рублей в качестве взятки инспектору ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» за ненаправление в суд материалов о совершенном им административном правонарушении. Преступные действия злоумышленник не смог довести до конца в связи с отказом инспектора от взятки.

Приговором Полярнозоринского районного суда Александру Гундакову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.