24 марта Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит X областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка». Участники из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Полярный, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, поселков Мурмаши и Титан покажут мастерство исполнения частушек на темы: «Любимая сторонушка», «Ох, страданье…», «Ты играй, а я спою!».

Специально к Всероссийскому фестивалю народного творчества «Салют победы», посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организаторы включили в конкурс номинацию «Частушка на войне». Победители в этой номинации будут рекомендованы к участию во II этапе фестиваля.

В 13.00 в малом зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Карла Маркса, 1, ДК «Моряков») начнётся конкурсный концерт конкурса «Завалинка», а в 16.00 коллективы выступят на площадке ТРК «Мурманск Молл», где и состоится награждение участников.