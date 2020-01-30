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Мурманская область. Арктика30.01.20 09:30

XII по счёту и первая цифровая Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдёт с 1 по 31 октября, а в труднодоступных районах страны начнётся уже в апреле. Её результаты позволят планировать экономическое и социальное развитие России, каждого региона, города и села на годы вперёд. История переписей населения всегда была тесно связана с нашей историей и самыми важными событиями в стране.

Вы знаете, что переписи в России когда-то проходили в январе? Эта традиция берёт своё начало с первого всероссийского статистического исследования 9 февраля 1897 года (28 января по старому стилю). О том, что пройдёт всеобщая перепись, рассказывать начали заранее: в газетах и объявлениях, которые вывешивали возле церквей, в волостных правлениях и местах народных гуляний.

Согласно данным переписи, в Кольском уезде проживало на тот момент 9291 человек, из которых 487 являлись временными жителями, а 108 человек – иностранцами. Почти 90 процентов из всех жителей были крестьяне. Национальный состав населения Кольского уезда выглядел следующим образом:  русские – 5865, лопари – 1724, финны – 1056 человек.

 В молодой советской республике традиций не придерживались и провели первую всеобщую перепись в августе 1920 года. А за два года до этого переписали жителей крупнейших городов: Петрограда и Москвы. На основе этих данных был разработан Государственный план электрификации России, известный как ГОЭЛРО.

Первую Всесоюзную перепись населения провели в январе 1926 года. Она охватила всю территорию страны. Переписчики отмечали доброжелательное отношение и помощь со стороны населения. Например, в Грузии жители разгребали снег и прокладывали дорогу переписчикам.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи призвали авиацию. Эскадрилья имени Максима Горького распространяла рекламные листовки и доставляла переписчиков в труднодоступные районы.

Плакаты на языках народов СССР, а не только на русском, впервые выпустили к переписи 1959 года. Хотя переписные листы тогда заполняли только на русском.

В этом году ответить на вопросы ВПН-2020 можно будет на одном из 14 языков, а слова «Всероссийская перепись населения» переведены представителем коренного малочисленного населения Кольского полуострова Агеевой Анфисой Максимовной на саамский язык. В переводе это ПУГВЕСЬРОССИЙСКЭ   ВĀСЬТ ŌЛЛМЭ КЫРЬЙХЭМУШШ.

Обрабатывать данные переписи с помощью электронной техники начали 50 лет назад - в январе 1970 года. Информацию с рукописных листов переносили на бланки, которые вводили в считывающее устройство ЭВМ «Минск-32». А уже в 1979 году двойную работу делать не пришлось: переписные бланки сразу были машиночитаемыми.

Сейчас данные переписи будут и собирать, и обрабатывать с помощью компьютеров. Ответить на вопросы переписи впервые можно будет на сайте или в мобильном приложении Госуслуг. Удобно, никуда ходить не надо. Или ответить на все вопросы в многофункциональном центре, где будут организованы стационарные участки. Можно будет и дождаться переписчика дома.

В октябре Всероссийскую перепись впервые провели в 2002 году. Погода осенью на большей территории страны более комфортная, чем зимой. К тому же январь – время новогодних каникул, когда многие разъезжаются. Так что двенадцатая по счёту и первая цифровая Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. «Всероссийская перепись населения проводится с соблюдением прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни и жилища», – отмечается в федеральном законе «О Всероссийской переписи населения». Также гарантируется, что «сведения, полученные в ходе Всероссийской переписи населения, не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда человеку и гражданину, затруднения реализации его прав и свобод».

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