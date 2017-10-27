XV традиционные соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России Ларисы Кругловой

В Мурманске в Легкоатлетическом манеже 28 октября 2017 года пройдут XV традиционные соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России, серебряного призера XXVIII Олимпийских игр в Афинах 2004 года Ларисы Кругловой.

Спортивные соревнования проводятся раз в год и являются своеобразным подведением итогов достижений юных бегунов. В них принимает участие около 300 воспитанников детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 города Мурманска (именно в стенах этой школы свой путь к олимпийскому пьедесталу начинала и заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, серебряный призер XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах Лариса Круглова), а также и спортсмены из других спортивных школ, организаций.

Количество участников соревнований увеличивается с каждым годом. Соревнования проводятся в двух возрастных группах – среди юношей и девушек 2001-2004 г.р., 2000 г.р. и старше.

Первоначально соревнования проводились в дисциплинах 60 и 200 м, впоследствии они были пересмотрены, т.к. интерес к этим соревнованиям растет с каждым годом, и всем спортсменам хочется побороться за призы от призера Олимпийских игр. В спортивной школе помимо спринтерских дистанций на высоком уровне развивается и бег на средние дистанции. И вот уже не первый год для всех возрастных групп предусмотрены две дистанции – 60 и 1000 метров. А также захватывающий эстафетный бег 4х200 м.

Не каждый участник этих соревнований сможет подняться на пьедестал и получить ценный приз из рук заслуженного мастера спорта России Ларисы Кругловой, но каждый получит сладкий приз, что тоже немаловажно для тех, кто впервые выйдет на беговую дорожку. Команды, которые поднимутся на пьедестал в эстафетном беге, будут награждены сладкими пирогами. Лучшим 15 спортсменам в каждой возрастной группе достанутся футболки с логотипом соревнований, призерам и победителям – медали, кубки и призы.

Наши соревнования откроют забеги самых юных участников соревнований – это дети тех, кто когда-то занимался легкой атлетикой, а некоторые и до сих пор ей занимаются и представляют наш регион на соревнованиях различного уровня. Возможно, это будущие звезды легкой атлетики Мурманской области.

На соревнования приглашены почетные гости:

1. Призер 2-х Олимпиад (Сидней и Афины) в эстафете 4х400м, победитель и призер чемпионатов Мира и Европы в беге на 400 м и эстафете 4х400м, неоднократная чемпионка и призер чемпионатов России – Олеся Зыкина.

2. Призер Олимпийских игр (Афины) в эстафете 4х100м, призер чемпионата Мира в эстафете 4х100м, победитель и призер чемпионатов Европы в эстафете 4х100м и в беге на 100 м, неоднократная чемпионка и призер чемпионатов России Ирина Хабарова.

3. Призер Олимпийских игр (Афины) в эстафете 4х100м, призер чемпионата Мира и Европы в эстафете 4х100м и в беге на 100 м, неоднократная чемпионка России – Юлия Табакова.

Олимпийцы вместе с Ларисой Кругловой проведут мастер-класс для юных спортсменов, которые только начали заниматься легкой атлетикой. Такая возможность пообщаться с «легендами» мировой легкой атлетики может стать хорошим стимулом для их новых побед.

Завоевать олимпийскую медаль – мечта каждого спортсмена. А путь к медалям начинается с соревнований в своей школе, в своем городе.