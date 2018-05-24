XXI Международный конкурс детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться» завершён

23 мая торжественным награждением победителей завершился XXI Международный конкурс детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться».

Впервые праздник проходил в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке, куда организаторы пригласили лучших юных писателей из Мурманска, городов и поселков Кольского полуострова, нескольких территорий России. К этому дню в год 50-летнего юбилея библиотеки был реконструирован актовый зал, ставший теперь киноконцертным, оборудованным новейшей осветительной, звуковой, мультимедиа-аппаратурой.

1785 юных авторов участвовали в конкурсе на его заключительном этапе, среди них более 100 детей с особенностями здоровья. Это юные писатели из 19 населенных пунктов Мурманской области, а также конкурсанты из Республики Карелия, Архангельской, Липецкой, Самарской областей, города Санкт-Петербурга.

В честь 80-летнего юбилея Мурманской области правительство выделило финансовые средства на организацию участия детей из указанных территорий Российской Федерации в итоговом празднике награждения победителей.

Праздничный день юных писателей начался с 12 часов, когда состоялось открытие вернисажа всех 272 конкурсных рукописных книг, размещенных в пяти залах библиотеки.

Финальным аккордом праздника стало возложение цветов на Аллее писателей вместе с представителями писательских организаций перед зданием библиотеки, посвященное празднованию Дня славянской письменности и культуры 24 мая.