XXI традиционные Саамские национальные игры пройдут в нп.Лопарская

9 сентября состоятся одни из наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры. Праздник проводится при поддержке правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера». Его цель – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Организаторами мероприятия подготовлена обширная программа: 12.00 - торжественное открытие праздника; 13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника, который пройдёт на площадке возле Лопарского сельского дома культуры, традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.

В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры. Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами. Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.

Наша справка:

Впервые состязания были организованы в 1997 году отделом культуры администрации Кольского района. За 20 лет праздник приобрёл большую популярность среди жителей Мурманской области и гостей нашего региона. Для участия в празднике съезжаются представители из самых разных уголков нашей Родины и стран зарубежья. В разные годы участниками Саамских игр были представители Республики Карелия, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Огромный интерес вызывает мероприятие и у наших зарубежных соседей. В этом году игры посетят сразу две делегации из Финляндии и Норвегии.

За 21 год существования Саамские игры стали престижной культурной площадкой. Для участия в них приезжают лучшие творческие коллективы региона.