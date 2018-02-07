10 и 11 февраля областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит XXII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», который состоится в Центре культуры и досуга «Полярная звезда». В этом году он посвящен 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Фестиваль проводится ежегодно в городе Оленегорск с целью патриотического воспитания молодежи, укрепления связи и преемственности поколений. Его девиз «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» подчеркивает значение мероприятия для увековечивания памяти защитников Отечества, вернувшихся с поля боевых действий после исполнения гражданского или интернационального долга и погибших в боях.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений Мурманской области.

В этом году в оргкомитет поступило 30 заявок от солистов, ансамблей и авторов-исполнителей из городов Мурманск, Ковдор, Североморск, Оленегорск, Гаджиево, Полярные Зори, Снежногорск, поселков Высокий, Спутник и Печенга.

Фестиваль состоится по двухдневной программе. Включает исполнительский конкурс по трём номинациям (солисты, ансамбли и авторы-исполнители).

Прозвучат песни, посвящённые 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, о воинской доблести, Родине, службе.

В рамках фестиваля состоятся концерт группы «Контингент» из города Оренбург и встреча с участниками молодёжных военно-патриотических общественных организаций. Пройдут митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в Оленегорске на Ленинградском проспекте.