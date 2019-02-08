9-10 февраля областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит XXIII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», который состоится в Оленегорске. В этом году он посвящён 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. Из городов и посёлков, военных гарнизонов области съезжаются ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность. В мероприятии примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений. Всего в оргкомитет поступило 30 заявок на участие.

Фестиваль будет проходить два дня. 9 февраля в 13.00 в Доме культуры «Горняк» состоится торжественное открытие фестиваля, а в 14.30 начнутся конкурсные прослушивания в номинациях «Солисты», «Ансамбли» и «Авторы-исполнители песен собственного сочинения. В 16.00 в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» откроется выставка военной амуниции и техники российской армии. Здесь же в 17.00 жители и гости города смогут посетить концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад».

10 февраля в 13.15 состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых». В 14.00 лауреаты и призеры фестиваля исполнят творческие номера на гала-концерте в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Все участники фестиваля награждаются Дипломами. Победителям присуждаются специальные Дипломы, а также Дипломы I, II, III степени в каждой номинации, памятные сувениры.

Мероприятие направлено на увековечение памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга, привлечение внимания общества к проблемам ветеранов боевых действий, выявление, популяризацию и поощрение одаренных авторов и исполнителей песен гражданской и патриотической тематики.