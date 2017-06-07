«Я - Россия» - необычную акцию проведут в троллейбусе 12 июня

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России или День принятия Декларации о государственном суверенитете России. МАУ МП «Объединение молодёжных центров» выступило с инициативой организовать акцию «Я - Россия», которая будет проведена творческой молодёжью города.

12 июня в 12.00 в троллейбусе № 4 (старт от остановки ул. Лобова) пройдёт праздничная интерактивная программа. Мурманчанам будут заданы вопросы о России: традициях, символах, исторических и культурных знаменитостях, субъектах и географических особенностях РФ.

Пассажиров праздничного троллейбуса ждут русские народные танцы и песни, игра на музыкальных инструментах. Организаторы акции хотят показать, что современная молодёжь не только помнит свои корни, но и сохраняет традиции нашей Родины.