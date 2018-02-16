Ядерная установка на атомном ледоколе «Вайгач» установила рекорд по времени эксплуатации

Атомоход «Вайгач» побил мировой рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки атомного ледокола. Как сообщает пресс-служба «Атомфлота», 16 февраля 2018 года ледокол «Вайгач» побил рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки, достигнутый атомным ледоколом «Арктика» в августе 2008 года. Новый рекорд составил 177,205 тысячи часов (прежнее значение - 177,204 тысячи часов).

Это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году специалисты «Росатомфлота» совместно с конструкторским бюро АО «ОКБМ Африкантов» завершили работы по продлению срока эксплуатации ядерных энергетических установок атомных ледоколов «Вайгач» и «Таймыр». Сроки работы установок получили научное обоснование и продлены до 200 тысяч часов. Это позволило исключить возникновение «ледовой паузы» - периода нехватки действующих ледоколов из-за окончания срока работы старых и отсутствия новых судов.

При этом первоначальный ресурс ядерной энергетической установки атомных ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» не превышал 100 тысяч часов. Таким образом, срок вырос вдвое. «Эта работа позволяет предприятию эффективно использовать в эксплуатации четыре атомных ледокола», - отметили в компании.