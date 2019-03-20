«Ядрёная баба» в Полярных Зорях

23 марта в парке отдыха и здоровья города Полярные Зори «Наш парк» состоится третий городской фестиваль снежных фигур «Ядрёная баба». Фестиваль проводится по двум номинациям: «Снежная сказка» – при создании снежной фигуры используется только белый снег; «Цветная фантазия» - с использованием краски и других элементов украшения.

В состязаниях снежных скульпторов участвуют более 300 человек – это около 30 команд-участниц, представляющих образовательные учреждения города, творческие семьи и коллективы работников Кольской АЭС, подрядных и городских организаций, болельщики и зрители со всей Мурманской области.

Всех участников фестиваля ждёт весёлая игровая программа, праздничный концерт, катание на банане и в упряжке собак хаски.

В день проведения «Наш парк» становится яркой творческой площадкой, а впоследствии еще долгое время радует горожан и гостей Полярных Зорь красотой снежных изваяний.

Мероприятие пользуется большой популярностью, - это одни из самых ярких и запоминающихся весенних выходных, и дети и взрослые с нетерпением ждут конкурс снежных фигур целый год. Конкурс проводится уже в третий раз, и в этом году организаторы приняли решение дать полюбившемуся конкурсу столь яркое и запоминающееся название - городской фестиваль снежных фигур «Ядрёная баба», сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.