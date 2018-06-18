Яхта «Alter Ego» выходит из Мурманска в новое арктическое путешествие

Третий год подряд экипаж научно-исследовательской яхты «Alter Ego». Из Мурманска отправляется под парусами в Арктику – за новыми знаниями и открытиями. Уже на этих выходных яхта зашла в Мурманск – для финальной подготовки перед стартом.

- Наша экспедиция в этом году получила название «Открытый Океан: Архипелаги Арктики-2018», - рассказывает начальник экспедиционного центра Национального парка «Русская Арктика» Александр Чичаев. - Работы пойдут по плану ассоциации «Морское наследие» на 2018 год.

Экспедиция носит комплексный краеведческий характер, имеет научно-практические, экологические и мемориально-поисковые цели. За орнитологический аспект традиционно отвечает кандидат биологических наук Мария Гаврило, она присоединится к экипажу «Alter Ego» в Мурманске. В планах – мониторинг популяции белой чайки, занесенной в Красную книгу, мечение морских птиц на островах Баренцева моря в рамках совместного российско-норвежского проекта МОРТРЭК, исследование архипелага Земля Франца-Иосифа.

Экологической задачей экспедиции является оценка масштабов загрязнения российской Арктики пластиком. Это новая и растущая угроза, но состояние проблемы на этой территории еще не изучено.

Мемориальная часть экспедиции традиционно связана с поисковым проектом «По следам «Двух капитанов», тем более что в этом году исполняется 80 лет с начала публикации замечательного романа Вениамина Каверина. Но есть и другие юбилейные даты освоения российской Арктики, например, 90-летие полёта Умберто Нобиле к Северному полюсу и спасательной экспедиции с участием ледокола «Красин».

Предполагается, что уже 21 июня яхта «Alter Ego» выйдет из Мурманска в новое арктическое путешествие.