«Ямал Кречет» доставит из Мурманска в Сабетту очередную партию щебня

На причале № 15 Мурманского морского торгового порта завершается погрузка на теплоход «Ямал Кречет» 19 тысяч тонн строительного щебня. Судно доставит этот груз в порт Сабетта, где продолжается строительство гидротехнических сооружений и инфраструктуры для проекта «Ямал СПГ».

В ПАО «ММТП» стараются максимально быстро сформировать судовые партии и произвести погрузку судов в связи с коротким периодом навигации, когда природа даёт возможность доставлять грузы в Сабетту морским транспортом без помощи ледоколов.

За семь месяцев 2017 года мурманские портовики отгрузили в направлении Сабетты без малого 250 тысяч тонн щебня и продолжают принимать активное участие в доставке на полуостров Ямал необходимых строительных материалов и оборудования.