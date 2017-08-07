Мурманская область. Арктика07.08.17 16:34
«Ямал Кречет» доставит из Мурманска в Сабетту очередную партию щебня
На причале № 15 Мурманского морского торгового порта завершается погрузка на теплоход «Ямал Кречет» 19 тысяч тонн строительного щебня. Судно доставит этот груз в порт Сабетта, где продолжается строительство гидротехнических сооружений и инфраструктуры для проекта «Ямал СПГ».
В ПАО «ММТП» стараются максимально быстро сформировать судовые партии и произвести погрузку судов в связи с коротким периодом навигации, когда природа даёт возможность доставлять грузы в Сабетту морским транспортом без помощи ледоколов.
За семь месяцев 2017 года мурманские портовики отгрузили в направлении Сабетты без малого 250 тысяч тонн щебня и продолжают принимать активное участие в доставке на полуостров Ямал необходимых строительных материалов и оборудования.
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 278 человек
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Последние комментарии
Виталина
07.08.17 13:44
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Игорь
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KomRad
07.08.17 11:12
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