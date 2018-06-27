«Ямал Кречет» доставит первую партию щебня из Мурманска в Сабетту

На причале Мурманского морского торгового порта завершилась погрузка 19 тысяч тонн строительного щебня на теплоход «Ямал Кречет». После этого судно отправилось с грузом в порт Сабетта для строящейся инфраструктуры нефтегазовых проектов.

Напомним, что на протяжении последних лет в порту Сабетта на Ямале продолжается строительство гидротехнических сооружений. Главной задачей для арктического порта является отгрузка сжиженного природного газа с Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.

Это первая в летней навигации партия строительного щебня, которая направлена через «Мурманский морской торговый порт» в Арктику. Обработка подобных грузов происходит на причале, ориентированном на грузы арктического направления.