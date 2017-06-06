Январскую 5-тысячную прибавку к пенсии старики уже проели

Счётная палата РФ отмечает снижение реальных пенсий в РФ в феврале-апреле текущего года, заявила на заседании комитета Госдумы по бюджету глава ведомства Светлана Голикова. «В начале года, к сожалению, сохраняется негативная динамика ряда показателей. В январе-апреле реальные доходы населения снизились на 2,2 процента. Конечно, в 2016 году этот показатель был более драматичным - это было 4,6 процента, но вроде как ситуация по показателям лучше», - сообщила Голикова.

Глава Счётной палаты обратила внимание на показатель реально назначенных пенсий. По её словам, за четыре месяца реально назначенные пенсии возросли на 8,9 процента. Однако, по её словам, этот рост обусловлен исключительно январём, то есть пятитысячной выплатой.

«Если мы посмотрим на показатели февраля, марта и апреля, то там мы увидим снижение пенсий в реальном выражении соответственно на 0,6, 0,3% и на 0,1 процента. То есть мы двигаемся постепенно к исчерпанию того ресурса по пятитысячной выплате, которая была осуществлена в начале 2017 года», - заявила председатель Счётной палаты, пишет «РГ».