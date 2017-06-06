Хорошо живём - заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре годаОчередной спуск лавин проведут 6 июня в Кировске в районе Восточного рудника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.06.17 15:31

Январскую 5-тысячную прибавку к пенсии старики уже проели

Счётная палата РФ отмечает снижение реальных пенсий в РФ в феврале-апреле текущего года, заявила на заседании комитета Госдумы по бюджету глава ведомства Светлана Голикова. «В начале года, к сожалению, сохраняется негативная динамика ряда показателей. В январе-апреле реальные доходы населения снизились на 2,2 процента. Конечно, в 2016 году этот показатель был более драматичным - это было 4,6 процента, но вроде как ситуация по показателям лучше», - сообщила Голикова.

Глава Счётной палаты обратила внимание на показатель реально назначенных пенсий. По её словам, за четыре месяца реально назначенные пенсии возросли на 8,9 процента. Однако, по её словам, этот рост обусловлен исключительно январём, то есть пятитысячной выплатой.

«Если мы посмотрим на показатели февраля, марта и апреля, то там мы увидим снижение пенсий в реальном выражении соответственно на 0,6, 0,3% и на 0,1 процента. То есть мы двигаемся постепенно к исчерпанию того ресурса по пятитысячной выплате, которая была осуществлена в начале 2017 года», - заявила председатель Счётной палаты, пишет «РГ».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 522 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Международные новости». Информационная программа18:30Новости. Информационная программа.19:00«Департамент». Художественный сериал, 14 серия (16+)20:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиЯнварскую 5-тысячную прибавку к пенсии старики уже проелиВ Мурманской области спрос на микрозаймы вырос в 2,7 раза-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 3 копейкиРубль снижается на фоне продолжающей дешеветь нефти-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 июняПлановые отключения в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения