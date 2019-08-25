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Мурманская область. Арктика25.08.19 07:30

Яркая и творческая «Мурманская осень» пришла в областной центр

В столице Заполярья вчера стартовал фестиваль «Мурманская осень». Сегодня мероприятия прошли на трёх площадках: возле школы № 33 (ул. Крупской, 13), а также в скверах на улице Ленинградской и у памятника «Ждущей». Сегодня праздник продолжится на площадке у ДШИ № 3 (ул. Торцева, 14), на территории гимназии № 1 (проезд Связи, 30) и в сквере на улице Хлобыстова.

Фестиваль проходит уже в третий раз. Главная тема этого года – город Мурманск. Все творческие номера будут посвящены любви к родному краю, природе, горожанам, труженикам, защитникам, районам. В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 400 человек из Мурманска и области. Выделены четыре номинации: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение» и «Оригинальный жанр».

Специально для фестиваля сформирована инициативная группа, задача которой – оценить творческие номера и выбрать лучших участников. Это будут преподаватели школ, руководители творческих коллективов и творческие деятели города. Все участники фестиваля будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победители и призеры выступят на гала-концерте фестиваля, который состоится 7 сентября на площади Пять Углов.

Фестиваль продолжится в следующие выходные – также на нескольких площадках. 30 августа - с 14.00 до 16.00  мурманчан будут ждать возле школы № 28 (ул. Чехова, 11), гимназии № 10 (Баумана, 11), в детском городке «Сказка» на проспекте Героев-североморцев, а также в жилом районе Росляково на площади у ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1). В воскресенье, 31 августа - с 14.00 до 16.00 – в сквере на улице Зои Космодемьянской, у школы № 23 (Лыжный проезд, 8) и школы № 50 (ул. Орликовой, 35).

 

 

 

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