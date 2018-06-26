Яркие бабочки слетелись на клумбу в центре Мурманска

В областном центре полным ходом идёт летняя цветочная кампания. Ежегодно Мурманск украшает более 300 тысяч цветов.

– Мы стараемся регулярно удивлять мурманчан новыми красочными композициями, - отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – В частности, в этом году главная клумба на площади Пять Углов полностью сменила оформление. Жители Мурманска с удовольствием фотографируются на фоне ярких бабочек.

Для украшения города используются морозоустойчивые растения: календула, львиный зев, маргаритка, петуния ампельная, бархатцы. Все они хорошо переносят переменчивую мурманскую погоду.

Напомним, что обустройством городских клумб занимаются муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» и автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы».