Ярким событием Года экологии в регионе стал конкурс детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей»

Сегодня в областной детско-юношеской библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей». С приветственным словом к участникам конкурса обратился заместитель губернатора Евгений Никора.

«Проведение Года экологии в Мурманской области ознаменовано большим перечнем мероприятий. Результаты конкурса еще раз подчеркивают, что все больше и больше людей вовлекается в обсуждение и решение экологических проблем. Конкурс вызвал очень большой интерес – поступило более 1200 работ. Это говорит о том, что северяне с юных лет понимают, что живут в уникальном крае», – отметил в своем выступлении Евгений Никора.

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. Они представили работы с изображением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных, грибов и лишайников. Призовые места разделили 24 юных автора работ из Высокого, Ковдора, Мончегорска, Заполярного, Кандалакши, Островного, Видяево, Полярного, Гаджиево, Мурмашей и Мурманска.

Евгений Никора поблагодарил ребят за активное, сердечное участие и отметил, что лучшие из представленных работ, в том числе работы победителей, смогут увидеть все жители региона – они войдут в полноцветное иллюстрированное издание «Красная книга Мурманской области глазами детей». Книга выйдет тиражом 500 экземпляров и поступит в библиотеки региона.