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Мурманская область. Арктика05.10.17 15:40

Яркий праздничный концерт посвятили Мурманску

В Мурманске состоялся большой праздничный концерт, посвященный 101-му Дню рождения города-героя. Концерт прошел в областном Дворце культуры имени Кирова. Собравшихся поздравили губернатор Мурманской области Марина Ковтун, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер.

В зале те, кто строил самый большой город за Полярным кругом, те, чья судьба неразрывно связана с заполярной столицей. Руководители крупных предприятий и учреждений, представители силовых структур, ветераны разных отраслей и почетные граждане. Все они внесли неоценимый вклад в становление областного центра, и, несомненно, передадут свой богатый жизненный опыт следующим поколениям.

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов официально вручил высокие знаки признания заслуг перед столицей Заполярья – звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» Владимиру Александровичу Гроховскому и Михаилу Борисовичу Рябчевскому.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев вручил почетный знак «За заслуги перед городом Мурманском» Алексею Веллеру. Это награда за особые заслуги в социальной сфере и экономике города Мурманска, за деятельность во благо города, получившую широкое признание на государственном и международном уровнях, за особые заслуги в развитии местного самоуправления и в связи с празднованием 100-летия со дня основания Мурманска.

– День рождения Мурманска – это праздник для каждого, кто с гордостью говорит о себе: «Я – мурманчанин!», – отметил депутат Государственной Думы Алексей Веллер. – Мурманск начал свое второе столетие на подъеме, и сегодня нет сомнений, что наш любимый город будет только расти и меняться к лучшему.  

На сцене «Кировки» были представлены яркие творческие номера не только мурманских коллективов, но и гостей из столицы. 

Праздничные торжества по случаю Дня рождения Мурманска продлятся до конца недели. Седьмого октября на главной городской площади «Пять Углов» состоится большая шоу-программа. Народные гулянья завершатся файер-шоу от группы «Ифрит», которая выступит в 20 часов 15 минут и праздничным салютом – начало в 20 часов 20 минут.

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