Яркий праздник для детей

Сегодня в одном из ТРЦ Мурманска состоялся тематический праздник, посвященный международному Дню защиты детей. На нескольких площадках были организованы различные мастер-классы, работала студия аквагрима. Гостей праздника ожидали красочные подарки от организаторов.

— Молодёжь Мурманска — будущее города. Яркие, талантливые, инициативные ребята не раз достойно представляли заполярную столицу на самом высоком уровне, — отметила начальник отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Юлия Синякова. — Приятно, что ребята не забывают и о детях, которым необходима помощь.

В рамках праздника прошёл театрализованный сбор средств в рамках благотворительного проекта «Помоги спасти жизнь ребёнка». В качестве благодарности каждый участник акции получил бутоньерку из капроновых лент или открытку в технике монотипия. Подарки изготовили ребята из Молодежного центра творчества и социальной адаптации.

Напомним за шесть лет существования проекта «Помоги спасти жизнь ребёнка» помощь получили более 160 маленьких северян.