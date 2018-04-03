Яркое путешествие по «книжному царству» совершили юные северяне

Проведение слёта читательских делегаций городов-столиц Недели детской и юношеской книги состоялось в рамках празднования 80-летия Мурманской области. На встречу приехали делегации читателей из Мончегорска, Оленегорска, Снежногорска, Североморска, Мурманска, Колы, Заполярного, Никеля, Ловозера и Ревды. Приглашение получили и постоянные участники областных праздников Недели детской и юношеской книги – читатели из поселков Молочный (Кольский район) и Умба (Терский район).

Программа праздника была насыщенной, интересной и познавательной. Участников слёта тепло приветствовали заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Наталья Владимировна Феклистова и любимая северянами писательница, член Союза писателей России, создатель музея первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой - Надежда Павловна Большакова.

Открылся слёт парадом творческих визиток читателей детских библиотек «Мой город самый лучший». Это были яркие, красочные, запоминающиеся выступления с речёвками, видеороликами и презентациями.Свои визитные карточки и приветствия делегатам слёта прислали читатели Кировска и Полярных Зорь.

В год 80-летия Мурманской области получилось настоящее северное сияние из добрых слов от юных читателей своим любимым городам.

Затем девчонки и мальчишки путешествовали по «книжному царству» - залам и музеям областной детско-юношеской библиотеки.

Все делегаты посетили галерею портретов писателей-земляков, музеи театральной куклы, детской рукописной книги, Сергея Есенина.

Участники познакомились с работой Центра знаний, отдела краеведческой литературы, залов новой художественной литературы и «Мир необыкновенных книг». Команды Мончегорска и Умбы посоревновались на площадке отдела электронных ресурсов в режиме «Своя игра». Делегации Колы и Молочного прошли краткий курс изучения английского языка в отделе иностранной литературы.

Встреча в главной детской библиотеке региона завершилась запуском большого воздушного шара на Аллее писателей.

Программа слёта продолжилась увлекательными экскурсиями. Одна из них была в Информационный центр по атомной энергии в Мурманске, который расположен на ледоколе «Ленин». Юные северяне совершили виртуальное путешествие в мир атомной энергии, узнали историю атомного ледокольного флота, приняли участие в интерактивной игре и получили в подарок замечательные книги Григория Остера.

Вторая экскурсиясостоялась в Региональный детско-юношеский центр краеведения Мурманского областного краеведческого музея. Участники слёта не только посмотрели познавательный фильм по истории и развитию Кольского края, но совершили настоящее путешествие во времени. Проверить полученные знания ребята смогли с помощью электронных игр и творческих заданий.

Слёт делегаций городов-столиц Недели детской и юношеской книги завершился. На память о событии останутся подарочные буклеты о городах-столицах, Дипломы библиотекам и сертификаты читателям, многочисленные фотографии и яркие впечатления.