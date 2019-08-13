Ярмарка «Медовый спас» в Мурманске будет работать до 18 августа

14 августа в павильоне «МурманЭКСПО» откроется любимая мурманчанами ярмарка «Медовый спас», приуроченная к одноименному православному празднику. Ярмарка продлится до 18 августа.

Пчеловоды со всей России привезут более 30 разновидностей меда и мёдосодержащих продуктов, прополис, маточное молочко, пчелиный воск, а также различные травяные сборы.

Напомним, среди участников ярмарки - представители из крупнейших храмов, монастырей и подворий Русской православной церкви из Мурманской, Омской, Липецкой, Тверской, Псковской, Волгоградской областей, а также из Украины. Помимо меда и сувениров на ярмарке можно будет купить фрукты, овощи, ягоды, рыбные и мясные деликатесы, продукцию фермерских хозяйств, сыры, масла, сладости и многое другое!

Традиционно 14 августа, в праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, в 12 часов пройдёт праздничный молебен с освящением мёда.