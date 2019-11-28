Ярмарка «Новогодняя Карусель - 2019» поможет апатитчанам подготовиться к празднику

С 11 по 15 декабря в Апатитах состоится универсальная выставка-ярмарка «Новогодняя карусель - 2019», которая будет проходить во Дворце культуры им. Егорова В.К.

Ёлочные украшения, сувениры и подарки, декор и товары для дома, верхняя одежда, трикотаж, товары для здоровья, меха, шляпы для модниц, косметика, парфюмерия и ещё много-много других интересных предложений будут представлены предпринимателями из Пскова, Москвы, Великого Новгорода, Иванова, Самары, Вологды, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России и Мурманской области.

Также на ярмарке можно будет приобрести разнообразные продукты питания к новогоднему столу - мясные и колбасные изделия, сыры, рыбу и рыбные консервы, мед и продукты пчеловодства, сухофрукты, кондитерские изделия, конфеты и сладкие подарки.

Для гостей и жителей города Апатиты будут организованы развлекательные мероприятия: выступление участников конкурса «Самый лучший Дед Мороз», праздничная лотерея, розыгрыш подарков, будет работать новогодняя «Почта Деда Мороза», клуб «Хорошие фильмы», а также проводиться мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и подарков своими руками.