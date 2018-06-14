Ярославский подрядчик включён в реестр недобросовестных поставщиков

Мурманское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Н2ОПТ». Причиной для этого стало ненадлежащее исполнение обязательств, взятых перед ММКУ «Управление капитального строительства».

Став в январе победителем электронного аукциона на «Выполнение работ по устройству запасных эвакуационных путей и выходов в МБДОУ г.Мурманска № 90 по адресу: улица Свердлова, дом 46», Общество взяло на себя ответственность выполнить работы в срок до 28 июня 2018 года. Однако до середины марта Подрядчик не представил необходимые документы и не приступил к работам.

В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств и нарушением сроков выполнения работ, ММКУ «УКС» приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке и обратилось в Мурманское УФАС России с целью включения ООО «Н2ОПТ» в реестр недобросовестных поставщиков.