Юбилей Мурманской области празднуют жители всех городов и посёлков региона

На Центральном стадионе профсоюзов города Мурманска проходит театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край!», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Торжественным маршем перед зрительскими трибунами прошли делегации городов и районов Кольского края. С поздравлением к северянам обратилась губернатор Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что в эти дни праздник широко шагает по Кольской земле. Сегодня, сейчас юбилей родного края празднуют жители всех городов и посёлков региона.

«Уверена – нет в Заполярье человека, в чьей душе эта славная дата не отозвалась бы теплом и личным участием. Мы с вами – наследники тружеников и героев. В этом наше счастье, в этом наша сила. Какие бы трудности перед нами ни возникли, мы равняемся на отцов и понимаем – всё преодолимо, всё нам по плечу. Ведь мы – северяне!», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор пожелала здоровья и счастья каждому из земляков, успеха и процветания нашей любимой Мурманской области.

Ещё до начала торжеств на площади стадиона развернулась ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, работали торговые ряды. Для детей организовали игровую площадку с аниматорами, весёлыми играми и конкурсами. Сводный духовой оркестр Мурманской области выступил с концертом «Ритмы души». В театрализованном представлении принимают участие творческие делегации муниципальных районов и городских округов Мурманской области, а также звезды российской эстрады, среди которых популярный исполнитель Александр Маршал.