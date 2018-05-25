Мурманская область. Арктика25.05.18 08:20
Юбилейная книга стихов вышла в свет
В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация нового сборника стихов поэта Ильи Виноградова. Илья Виноградов рассказал о своей новой книге, в которой он постарался собрать свои лучшие стихи-размышления последних двух лет о современном переломном для страны и мира периоде истории и об испытаниях, которым в это сложное время подвергаются человеческие ценности. Книга во всех отношениях юбилейная.
Это пятый авторский сборник, подготовленный и вышедший свет к личному юбилею автора. В нём 40 стихотворений, два из них начинаются с цифры 40, и, как отметил автор, это вышло непреднамеренно.
На встрече присутствовали близкие и друзья автора, его коллеги, молодые литераторы, ценители поэзии, библиотекари.
Комментарии
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Юляша Буракаша из Простоквашино.
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Юрий
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Сергей
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