Юбилейная книга стихов вышла в свет

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация нового сборника стихов поэта Ильи Виноградова. Илья Виноградов рассказал о своей новой книге, в которой он постарался собрать свои лучшие стихи-размышления последних двух лет о современном переломном для страны и мира периоде истории и об испытаниях, которым в это сложное время подвергаются человеческие ценности. Книга во всех отношениях юбилейная.

Это пятый авторский сборник, подготовленный и вышедший свет к личному юбилею автора. В нём 40 стихотворений, два из них начинаются с цифры 40, и, как отметил автор, это вышло непреднамеренно.

На встрече присутствовали близкие и друзья автора, его коллеги, молодые литераторы, ценители поэзии, библиотекари.