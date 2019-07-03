Юбилейная «Мотобухта – 2019» состоится в Териберке

5-7 июля в районе поселка Териберка при поддержке Мурманского областного отделения Русского географического общества состоится 10-й юбилейный мотослёт «Мотобухта – 2019».

На «Мотобухту – 2019» ожидается приезд не менее двухсот мотоциклистов из различных регионов России.

«Мотобухта» – традиционный слёт мототуристов, который проводится на Кольском полуострове с 2010 года. Предстоящее массовое мероприятие – самый северный сбор путешественников-мотоциклистов. За свою историю «Мотобухта» несколько раз меняла место проведения, давая возможность гостям слёта познакомиться со всем многообразием природы Заполярья.

Уникальность «Мотобухты» в отечественном мотодвижении определяется не только географическим положением, но и широким спектром целей и задач, которые реализуются в ходе проведения мероприятия. Мотослет способствует привлечению внимания участников к истории и культуре Русского Севера и, в частности, Кольского полуострова, знакомит с его природой и географией. Проведение такого мероприятия открывает для гостей возможности внутрироссийского туризма, помогает налаживать региональные и межрегиональные связи между сообществами путешественников. Для любителей мотопутешествий посещение «Мотобухты» – своеобразный «экзамен», так как длительный и суровый маршрут требует специальной подготовки, знаний, умений и навыков. Приехавшие на слет мотоциклисты делятся друг с другом опытом подготовки и прохождения интересных маршрутов мотопутешествий, что способствует повышению общей культуры мотоциклетного туризма, безаварийному вождению, популяризации мототуризма как здорового отдыха.