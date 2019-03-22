Юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки» состоится в субботу

23 марта во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки».

Коллектив создан в 2004 году. Участие в ансамбле русских народных инструментов – это творчество, неповторимое по своему эмоциональному состоянию. В процессе обучения формируется художественный вкус, эстетическое восприятие музыки в целом. Через особый раздел народного творчества – детский музыкальный фольклор – происходит осмысление жизненных явлений, освоение окружающей среды.

В репертуаре ансамбля очень много произведений. Программа построена также и на аккомпанементе вокальной группе, солистам-певцам и солистам-исполнителям.

Самобытность постановок, высокую культуру и исполнительское мастерство ансамбля отмечают не только зрители, а также и жюри различных всероссийских, межрегиональных и областных фестивалей и конкурсов, в которых коллектив неоднократно становился Лауреатом.

На концерте «А у нас юбилей!» прозвучат популярные мелодии эстрадной и классической музыки, романсы, народные песни, песни из кинофильмов и мультфильмов. Юные артисты представят гостям заполярной «Кировки» удивительную по красочности музыкальную палитру голосов русских народных инструментов.

Ансамбль поздравят учащиеся детской театральной школы, ансамбль солистов «Орфей», ансамбль народной песни «Горенка» и ансамбль танца «Сполохи».