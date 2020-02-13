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Мурманская область. Арктика13.02.20 17:05

Юбилейный пассажир общественного транспорта

Крупнейшему транспортному предприятию Мурманской области АО «Электротранспорт» на этой неделе исполнилось 58 лет.

С момента выпуска первой машины на линию троллейбусами и автобусами городского предприятия перевезено 3 миллиарда 250 миллионов человек. Руководство приняло решение отметить юбилейного пассажира.

– Транспортный парк АО «Электротранспорт» систематически обновляется. Кроме того, планомерно совершенствуется материально-техническая база предприятия, чтобы пользоваться городским транспортом было легко и удобно. Сегодня в честь прошедшего дня рождения «Электротранспорта» почетным пассажирам будут вручены транспортные карты и памятные подарки, – отметил генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков.

– Юбилейных пассажиров поздравим в автобусе №10 и троллейбусе №3. Учитывая, что на территории Мурманска курсируют 109 троллейбусов и 119 автобусов, билетов, приобретенных в одинаковое время, было два, – рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманск Владимир Буряк.

На остановке «улица Гагарина» в автобус десятого маршрута, следовавшего в сторону юга, села мурманчанка Наталья Беспалова. И оказалась юбилейным пассажиром! По ее словам, общественным транспортом пользуется регулярно, но такой сюрприз тоже оказался полной неожиданностью. В тот же момент в «тройку» троллейбус села Анна Миляева, приехавшая из Полярного в Мурманск по делам.

В год городской транспорт перевозит 43,4 миллиона пассажиров. Из них 6,2 миллиона человек – это учащиеся и студенты.

 

 

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