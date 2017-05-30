Юбилею Мурманской области посвящён масштабный проект передвижных выставок региональных художников

Под эгидой комитета по культуре и искусству Мурманской области стартует масштабный проект передвижных выставок работ региональных художников. Он посвящён грядущему 80-летнему юбилею Мурманской области, который отмечается в мае 2018 года. Всего в течение года жители региона познакомятся с живописными произведениями 13 известных художников области.

1 июня жители Полярного впервые познакомятся с творчеством Нины и Дмитрия Новицких на выставке «В ПК Ю МО!!». Открытие выставки состоится в 15.00 в городском историко-краеведческом музее Полярного.

2 июня в 17.00 в Кировском историко-краеведческом музее с мемориалом С. М. Кирова начинает работу выставка «Хибинские мотивы» с произведениями заслуженного художника России Виталия Бубенцова.

3 июня 15.00 в Историко-этнографическом музее терских поморов в посёлке Умба откроется выставка «Лоскутный мир Надежды Маркиной» и «Очарование текстиля Татьяны Черномор».

В течение года жители села Ловозеро увидят работы Раисы Чебатуриной и Александра Феофилактова. В Североморске будут представлены художественные произведения Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой, мончегорцы познакомятся с творчеством Анны Крисановой, жители Кандалакши откроют для себя творчество Тамары Зуевой и Владимира Кузина. В Ковдор отправятся работы Анатолия Сергиенко.

Разные художники, разнообразные стили и техника исполнения – но всех объединяет любовь к родному краю, Мурманской области. В своих работах они передают эти чувства и дарят их землякам.