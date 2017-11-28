На территории коррекционной школы-интерната поселка Минькино состоялся первый областной слёт отрядов ЮИД. Обменяться опытом приехали ребята со всех уголков региона. Мальчишки и девчонки из отрядов ЮИД г. Гаджиево и г. Полярный не остались в стороне от такого грандиозного события.

Для юных инспекторов движения организаторы приготовили насыщенную программу. Ребята приняли участие в нескольких соревновательных этапах – проходили тесты на знание ПДД, демонстрировали навыки владения велосипедом, разбирали дорожные ситуации.

Большая часть дня была посвящена обучению. Для ребят были организованы и проведены мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи при ДТП, организации мероприятий и проведение различных акций по профилактике безопасности дорожного движения.

Особый интерес вызвал творческий конкурс, где ЮИДовцы из Гаджиево сочинили и исполнили рэп об использовании светоотражателей на одежде. Этот номер зал просил исполнить на «бис».

Завершился слёт торжественным вручением наград и благодарственных писем.