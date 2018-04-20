ЮИДовцы собрались в Полярном на шестом ежегодном форуме отрядов ЗАТО Александровск «Красная волна»

Осенью в начале учебного года на форуме «Зеленая волна» члены отрядов ЮИД, созданных на базе школ и центров дополнительного образования, собираются и рассказывают о проблемах дорожного движения в регионах, где отдыхали. Весной ребята отчитываются о проделанной работе среди своих товарищей и жителей трех городов ЗАТО Александровск.

Основополагающей мыслью нынешней встречи стала разработка новых актуальных дорожных знаков для всех жителей планеты. Большинство ребят посчитало, что необходим запрещающий знак для пешеходов «Сними наушники». Были и более весёлые предложения – «Осторожно! Прыгающие дети». Так же было озвучено предложение установить видеонаблюдение на пешеходных переходах. Все идеи планируется свести в один документ и отправить в ООН, как в организацию, которая инициировала проведение международного десятилетия действий, направленных по повышение безопасности дорожного движения.

В рамках форума ребята посетили импровизированную библиотеку, где нашли интересные новости о работе полиции и об истории органов внутренних дел. Жюри подготовило вопросы капитанам о проблесковых маячках и технике торможения.

В состав жюри вошел профессиональный судья «Формулы-1», картингист Евгений Михедько. К нему на мастер-класс отправятся капитаны всех александровских отрядов ЮИД. Это может стать еще одним шагом в освоении специальности инспектора ГИБДД.

Кроме того, жюри дало установку работать над созданием пропагандистского видеоконтента. Осенью юные помощники полиции покажут свои видеоработы, направленные на безопасность дорожного движения. Планируется, что они также поделятся опытом «воспитания» велосипедистов и любителей роликовых коньков.