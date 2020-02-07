Юкигассен для всех возрастов

В Мурманске большой популярностью пользуется спортивная дисциплина «Юкигассен». Она представляет собой снежные бои по правилам. Родина Япония, развита она в северных странах Европы, а также в Мурманской и Архангельской областях.

Совсем скоро заполярная столица примет второй международный «Арктический кубок», а пока, в целях популяризации снежных боев волонтеры мурманского «Дома молодёжи» посетили детский сад № 151.

Для воспитанников дошкольного учреждения был организован показательный матч, снежки заменили мягкими мячами, чтобы дети не получили травм. Все остальные моменты игры полностью повторяли взрослые соревнования: судьи, экипировка, баррикады.

– Здорово, что ребята с малых лет знакомятся с этим замечательным видом спорта. Для мурманского движения юкигассен растёт достойная смена, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – Если другие детские сады захотят поучаствовать, они могут обратиться в «Дом молодёжи», им обязательно помогут в этом вопросе.