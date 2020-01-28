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Мурманская область. Арктика28.01.20 10:00

Юлия Барисова, читательница Сафоновской городской библиотеки, признана «Лучшим молодым читателем года»

В Центральной городской библиотеке имени Леонида Крейна Североморской централизованной библиотечной системы состоялась 13-я церемония награждения номинантов ежегодной премии «Суперчитатель года». В ней приняли участие председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев, первый заместитель главы Эдуард Миронов, управляющий делами администрации Олег Прасов, заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский, депутаты Ольга Ефименко, Игорь Соловьев, Евгения Гордеева, Виктория Чеботарь, председатель молодежной палаты при Мурманской областной Думе Ольга Абрамова. 

Церемонию награждения открыла директор Североморской централизованной библиотечной системы, Заслуженный работник культуры России Ольга Ефименко.

В номинации «Самая читающая семья» победителями признана семья Осиповых – Григоренко - Лазарук, представляющая три поколения читателей. Награду вручила депутат Виктория Чеботарь. 

Изысканный литературный вкус, жанровое разнообразие, желание познавать новое в книжном мире позволили назвать Веру Хамяляйнен победителем в номинации «Литературный гурман». Награду Вере Хамяляйнен вручил депутат Игорь Соловьев.

«Лучшим молодым читателем года» была признана Юлия Барисова, читательница Сафоновской городской библиотеки. Поздравил Юлию Борисову с победой в этой номинации первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов, а вручила  награду депутат Евгения Гордеева. 

«Верным другом библиотеки» стала Ольга Абрамова, председатель Общественной молодежной палаты при Мурманской областной думе, председатель Попечительского совета Североморской централизованной библиотечной системы. При ее значимой финансовой и организационной поддержке 31 мая 2019 года в Североморской городской библиотеке-филиале № 2 открылось тайм-кафе – современная, инновационная площадка для организации досуга подростков и молодежи.

Награду Ольге Абрамовой вручила депутат Ольга Ефименко.

А главную награду в номинации «Суперчитатель 2019» вручили Надежде Михайловой. 

Надежду Павловну поздравили и вручили награду председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и Ольга Абрамова.

 

 

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