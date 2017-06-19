Мурманская область. Арктика19.06.17 07:30
Юлия Величко, член Общественной палаты Мурманской области, принимает участие в первом пленарном заседании VI состава Общественной палаты РФ
Сегодня, 19 июня, в Москве состоится первое пленарное заседание шестого состава Общественной палаты Российской Федерации. Повестка мероприятия включает избрание секретаря, почётного секретаря, первого заместителя и заместителей секретаря Общественной палаты РФ, утверждение перечня комиссий и избрание их председателей.
Также в повестку заседания войдёт вопрос о составе Совета Общественной палаты РФ, утверждении регламента Общественной палаты, плана работы и другие.
Мурманскую область на пленарном заседании представит Юлия Величко, член Общественной палаты Мурманской области.
Комментарии
-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Нам интересно Ваше мнение14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 319 человек
-Скоро в эфире09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 52 серия (12+)10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 53 серия (12+)11:05«Рассказы о любви « Художественный фильм (12+)12:30«Найди свой дом». Художественный фильм (12+)13:40Специальный репортаж (12+)13:55«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонтНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – почти на 18 копеекРоссийская валюта растёт на фоне стабилизации нефтяных цен-PRO ЭнергетикуСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...Кольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергии-PRO ЖКХТариф на питьевую воду для населения Корзуново с июля 2017 года повышаться не будетПлановые отключения в Мурманске на 19 июня-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований