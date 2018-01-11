Юнармейцы из гарнизона Гаджиево прошли начальную военную подготовку на базе подводных сил Северного флота

В дни новогодних праздников на базе подводных сил Северного флота для членов Гаджиевского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошли практические занятия по начальной военной подготовке.

Обучение военному делу началось с уроков истории. С юнармейцами проводились тематические экскурсии в комнату воинской славы соединения атомных подводных лодок Северного флота. Здесь ребятам рассказали о становлении и развитии Краснознамённого Северного флота и подводных сил.

Затем юных патриотов знакомили с основами военной службы, строевой, военно-медицинской, огневой и тактической подготовки. Юнармейцы посетили корабли объединения, объекты инфраструктуры, где изучили основные виды вооружения и военной техники.

Особое впечатление на ребят произвели экскурсии в отряд специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, а также в учебный центр главной базы подводных сил СФ – Гаджиево.

Подводя итоги данного курса по начальной военной подготовке юнармейцев Гаджиево на борту ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Верхотурье», врио командующего подводными силами СФ контр-адмирал Владимир Волков отметил, что достигнуты основные задачи по допризывной подготовке, профессиональной ориентации и практическому ознакомлению юнармейцев с условиями службы военнослужащих. Как сообщает пресс-служба СФ, опираясь на данный опыт, командование объединения приняло решение о проведении в период летних школьных каникул подобных занятий по обучению военному делу юнармейцев во всех гарнизонах объединения.