Юнармейцы из города Североморска посетили главную базу Кольской флотилии в городе Полярный

Дети побывали в музее объединения, где познакомились с историей Северного флота и Кольской флотилии.

Также юнармейцы стали свидетелями хоккейного матча чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» между командами «Спутник» и «Альбатрос» проходившего в Полярном.

В ходе экскурсий по Полярному юнармейцы узнали много нового и интересного о гарнизоне. На память о поездке была сделана общая фотография у стелы «Город воинской славы» и мемориального комплекса «Морская душа».

В заключение поездки ребятам за чаем представилась возможность пообщаться со своими ровесниками – юнармейцами из Полярного, сообщает пресс-служба Северного флота