Юнармейцы Мурманской области примут участие в первом Всероссийском молодёжном патриотическом форуме «Я – Юнармия!»

С 22 по 23 февраля Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» проводит Первый Всероссийский молодёжный патриотический форум «Я-Юнармия» (далее – Форум) на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (Московская область, г.Кубинка).

Мурманскую область представит делегация, в состав которой вошли члены регионального штаба движения «Юнармия», а также 12 юнармейцев из Мурманска, Апатитов, Оленегорска – 2, ЗАТО г.Североморска, ЗАТО Александровск и Печенгского района.

В рамках форума лучшие представители молодёжного движения из субъектов Российской Федерации встретятся с успешными людьми, примут участие в управлении дронами и сборке моделей самолетов, изготовленных на 3D-принтере, мастер-классах с олимпийскими чемпионами, деятелями культуры, учёными, космонавтами, артистами, известными журналистами и блоггерами, а также смогут погрузиться в виртуальную реальность.