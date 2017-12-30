Юнармейцы Мурманской области приняли участие во Всероссийских новогодних юнармейских сборах

В Москве прошли Всероссийские новогодние юнармейские сборы. Мурманскую область представляла делегация, в состав которой вошли: члены регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также 6 юнармейцев из Мурманска и Оленегорск – 2.

В первый день сборов на территории Центра военно-тактических игр «Патриот» юнармейцы приняли участие в военно-тактической игре «Будь в форме», посетили «Партизанскую деревню», в которой полностью воспроизведён быт партизан времён Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, полигон, где проводятся международные игры «Танковый биатлон», побывали на выставке вооружения и военной техники, применяемой в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике.

Во второй день сборов прошла торжественная церемония закрытия «Юнармейского года-2017». Все юнармейцы получили дипломы и почетные грамоты за успехи в учебе и достижения из рук олимпийской чемпионки Елены Слесаренко. Торжественные новогодние мероприятия завершились «Юнармейской Елкой» с новогодним представлением «7 чудес Москвы». Открыл елку для юнармейцев в центре Москвы Николай Панков, статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации вместе с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Отдельная программа была предусмотрена для начальников региональных штабов: различные сессии, посвященные движению «Юнармия» и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, партнерские встречи, подписание соглашений о сотрудничестве. Также в рамках сбора прошла открытая диалоговая сессия «Государственная политика в сфере патриотического воспитания». Формы и механизмы государственной поддержки деятельности общественных объединений» с ведущими экспертами в области патриотического воспитания: Михаилом Барышевым, начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, Александром Бугаевым, руководителем Федерального агентства по делам молодежи, Игорем Михеевым, директором Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ, Дмитрием Труненковым, начальником Главного штаба движения «Юнармия», Еленой Слесаренко, руководителем аппарата Главного штаба движения «Юнармия», олимпийской чемпионкой.

В рамках мероприятия подведены итоги уходящего года и принят план работы на предстоящий год.