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Мурманская область. Арктика10.11.17 17:40

Юнармейцы Мурманской области стали победителями и призерами IX Всероссийской военно-спортивной игры «Кадеты Отечества»

В Москве состоялась IX Всероссийская военно-спортивная игра «Кадеты Отечества». Мероприятие проводилось Межрегиональным кадетским культурным центром г. Москвы и автономной некоммерческой организацией «Педагогический центр воспитания и творчества «Каникулы» при поддержке командования Президентского полка, Главного управления начальника железнодорожных войск, Центрального совета ДОСААФ России, общероссийской общественной организации «Союз казаков», Совета ветеранов г.Москвы.

В игре приняли участие 23 команды из различных регионов Российской Федерации. Мурманскую область представили юнармейцы 8-9 классов из Гимназии г.Полярного.

Качественную подготовку к игре команды обеспечили заместитель директора Гимназии по воспитательной работе Алла Краснопеева, педагог-организатор Гимназии Мария Сарбаева и инструктор по физической подготовке в/ч 10544 Игорь Пугачевский.

Награждение победителей и призёров игры прошло в спецчасти Президентского полка Комендатуры Московского Кремля в посёлке Алабино, где гимназистам вручили Почётную грамоту «За высокий уровень подготовки и активное участие в IX Всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества».

На различных этапах Игры команда юнармейцев была одной из лучших. Ей удалось добиться следующих результатов:  1 место в смотре-конкурсе «Прохождение торжественным маршем» (старшая возрастная группа среди команд-школ с кадетскими классами); 1 место в номинации «Строевая подготовка»; 1 место в смотре-конкурсе «Строева песня»; 2 место общекомандном зачёте в спортивных соревнованиях; 2 место в номинации «Встречная эстафета»; 2 место в номинации «Бег в составе подразделения»; 3 место в номинации «Подтягивание на перекладине».

После всех состязаний гимназистов ждала насыщенная культурно-познавательная программа: ребята посетили Центральный музей Вооружённых сил Российской Федерации, Музей Пограничных войск ФСБ РФ, Центральный музей бронетанковой техники и вооружения Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» ВС РФ в посёлке Кубинка. Также ребята с удовольствием посмотрели спектакль «Наследники Рабурдена» в Государственном академическом Малом театре на Большой Ордынке в Москве.

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