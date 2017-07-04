Юнармейцы посетили атомный ледокол-музей «Ленин»

Юнармейцы Спортивного центра (морской и физической подготовки) г.Североморск посетили стоящий на вечной стоянке атомный ледокол «Ленин», который с 1989 года не функционирует и теперь является музеем. Это первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Во время экскурсии, ребята узнали об открытиях новейшего времени, к которым причастна Гидрографическая служба Северного флота.

Мероприятие организовано Мурманским областным отделением Русского географического общества совместно с Информационным центром по атомной энергии и приурочено к 190-летию гидрографической службы Военно-морского флота.