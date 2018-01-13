Юнармейцы Татарстана побывали на атомных подводных лодках в Мурманской области

Юнармейцы военно-патриотического клуба «Будущий воин» из Татарстана в дни зимних каникул были приглашены в 24-ю дивизию многоцелевых атомных подводных лодок в Гаджиево Мурманской области.

Для ребят были организованы экскурсия по комнате воинской славы и воинской части, статичная выставка вооружения и военной техники, посещение противодиверсионного катера «Юнармеец Заполярья», тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», атомного ракетного подводного крейсера «Верхотурье» и подшефной многоцелевой атомной подводной лодки «Тигр».

«Этот день запомнится ребятам навсегда, потому что они прошли обряд посвящения в подводники. Кроме знакомства с боевыми кораблями, юнармейцы посетили мемориальный комплекс защитникам Заполярья, включающий в себя крейсерскую подводную лодку К-21, музей авиации Северного флота и мемориальный комплекс с Вечным огнём героям-североморцам на сопке Зелёный мыс», — сказал руководитель юнармейского движения Татарстана генерал-майор Александр Бородин.